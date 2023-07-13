Реклама
Прямой эфир
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий
Мир
СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Бизнес попросил в управление муниципальные спортобъекты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное фитнес-сообщество и Координационный совет по развитию государственно-частного партнерства (сформированный с участием представителей Минспорта) выступили с инициативой о передаче под управление бизнеса некоторых муниципальных объектов физкультурно-оздоровительной отрасли.

Жир здоров и невредим: кому не помогут похудеть диета и спорт
Эксперты рассказали, почему ожирение возвращается даже после лечения

Письмо с такой инициативой они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В правительстве «Известиям» подтвердили получение документа.

По предлагаемой концепции, государство может брать на себя часть затрат как на содержание объекта, так и на прямой возврат инвестиции. А взамен получать часы рабочего времени комплекса в целом или отдельных составляющих — ледовой арены, бассейна, тренажерного зала.

В письме сказано, что расходы местных бюджетов на эксплуатацию спортивной инфрастуктуры составляют около 60 млрд рублей в год.

Национальное фитнес-сообщество предлагает внедрить эксперимент в 10 пилотных регионах РФ, начав с 10 объектов. Они уверены, что передача спорткомплексов позволит снизить бюджетные расходы.

В Минспорте «Известиям» заявили, что поддерживают инициативу при условии заключения соглашений в рамках государственно-частного партнерства или концессионных соглашений.

«При организации деятельности на переданных спортивных объектах необходимо обеспечить требуемый уровень доступности для незащищенных и малоимущих категорий граждан», — добавили там.

Такой эксперимент назрел очень давно, потенциально речь идет о нескольких сотнях объектов по всей стране, сказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Мы видим, насколько низкоэффективно задействованы те или иные площади физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в регионах. Объединение с фитнес-отраслью, где управленцы накопили 30-летний опыт и готовы к тому, чтобы адаптировать бизнес-модели под текущий запрос потребителя, откроет новые горизонты: повысит загрузку, диверсифицирует бизнес-процессы и позволит извлекать прибыль», — пояснила она.

В 2021 году президент Владимир Путин поручил увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%, а к 2030 году — до 70%. В начале 2022 года министр спорта Олег Матыцин сообщил, что таких более 46%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Физическая разгрузка: бизнес просит в управление муниципальные спортобъекты

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023