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Банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих

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Фото: Global Look Press/photothek.net/Thomas Trutschel
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Банки попросили предоставить им доступ к данным о малоимущих, следует из изученного «Известиями» обращения Национального совета финрынка (НСФР) в Госдуму. Без оперативных сведений о получателях соцподдержки они не смогут отслеживать, кто сохраняет право на льготные социальные вклады, которые планируется запустить с середины 2024 года.

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Банки смогут подтвердить статус финансового положения малоимущих клиентов, которые захотят воспользоваться льготой, с помощью портала Госуслуг. Однако уточнить его в следующий раз можно будет только через год, когда срок действия социального вклада подойдет к концу, рассказал «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин.

На практике это с высокой вероятностью приведет к злоупотреблению правом на соцподдержку со стороны некоторых клиентов. В течение года человек может лишиться статуса малоимущего, но сохранить льготу, пояснил он. Для этого кредитные организации должны иметь механизм оперативного закрытия социальных вкладов.

«Расчеты Банка России показывают, что субсидирование ставок по таким вкладам не потребуется», — сообщили в ЦБ РФ.

Законопроект о социальных вкладах сейчас находится в Госдуме в центре внимания, рассказал «Известиям» глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, уже в осеннюю сессию его планируется принять в первом чтении.

Социальный вклад и социальный счет — это льготные банковские продукты, право на обладание которыми имеют граждане — получатели мер соцподдержки, данные о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). При этом, согласно законопроекту, отказать клиентам в их открытии кредитные организации права не имеют, а обслуживание счетов должно быть бесплатным. Проценты по таким депозитам будут привязаны к ключевой ставке и будут выше рыночных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бедности порог: банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих

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