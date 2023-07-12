Один человек погиб в результате пожара в квартире в Ясенево

На юго-западе Москвы в Ясенево произошел пожар в квартире одного из домов. Как сообщает источник «Известий» 12 июля, погиб один человек.

На кадрах видно, что пожарные расчеты уже прибыли на место происшествия.

Речь идет о доме по адресу Айвазовского 6к1. По неподтвержденной информации, возгорание вспыхнуло на седьмом этаже.

В настоящий момент пожар локализован. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 18 июня, ГУ МЧС по Свердловской области сообщило, что в Каменске-Уральском вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Возгорание было полностью ликвидировано в течение получаса, площадь составила 30 кв. м. По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.