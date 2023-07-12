Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев подписал контракт с ФК «Гавр». Договор россиянина с французским клубом рассчитан до 2025 года. Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне россиянин провел 35 матчей в различных турнирах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач, передает телеканал «Известия». Ранее «Гавр» вернулся в элитный дивизион французского футбола.

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