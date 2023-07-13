Названы самые популярные праворульные автомобили в России за полгода

Toyota Harrier и Nissan Note стали самыми ходовыми праворульными автомобили на российском рынке по итогам первого полугодия 2023 года, сообщают 13 июля аналитики сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито»).

Наиболее популярными авто младше трех лет стали такие модели, как Toyota Harrier, Nissan Leaf и Toyota RAV4. Кроме того, пользователи «Автотеки» активно интересовались Suzuki Solio, Subaru Impreza, Toyota C-HR, Toyota Crown и Toyota Noah.

Что касается автомобилей в возрасте от трех до шести лет, то наиболее часто пользователи сервиса запрашивали отчеты для Nissan Note, Toyota Sienta, Toyota Tank, Toyota Corolla Fielder и Toyota Vitz. Также в топ-15 самых популярных авто вошли Nissan Serena, Toyota C-HR Honda Stepwgn, Toyota Aqua, Honda Fit, Nissan Leaf, Toyota Prius, Toyota Roomy, Toyota Alphard и Toyota Land Cruiser Prado.

11 июля стало известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, первый тизер которого недавно появился в Сети, получит линейку двигателей из четырехцилиндровых силовых установок. Один из моторов, которыми будут оснащать Land Cruiser Prado, ― 2,8-литровый турбодизель (1GD-FTV) примерной мощностью 221 л.с., который знаком покупателям по актуальным версиям Toyota HiLux, Fortuner 4WD и HiAce.

Еще один двигатель ― турбированный бензиновый (TJA250), его объем составляет 2,4. Вероятно, в этой версии Land Cruiser Prado будет продаваться с гибридной силовой установкой. Третий двигатель ― атмосферный бензиновый (2TR-FE) объемом 2,7 л.