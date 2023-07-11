Стали известны подробности о новом поколении Toyota Land Cruiser Prado

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения, первый тизер которого недавно появился в Сети, получит линейку двигателей из четырехцилиндровых силовых установок, сообщает 11 июля издание Drive.

Один из моторов, которыми будут оснащать Land Cruiser Prado, ― 2,8-литровый турбодизель (1GD-FTV) примерной мощностью 221 л.с., который знаком покупателям по актуальным версиям Toyota HiLux, Fortuner 4WD и HiAce.

Еще один двигатель ― турбированный бензиновый (TJA250), его объем составляет 2,4. Вероятно, в этой версии Land Cruiser Prado будет продаваться с гибридной силовой установкой. Третий двигатель ― атмосферный бензиновый (2TR-FE) объемом 2,7 л.

Что интересно, грядущее поколение внедорожника не получит 3,4-литровый двигатель V6, с которым поставляется Lexus GX новой генерации, близкий родственник нового Land Cruiser Prado.

Кроме того, стало известно, что в 2024 году в продаже появится китайская версия Land Cruiser Prado, собранная на совместном предприятии FAW-Toyota. Ориентировочная производственная мощность конвейера ― 36 тыс. Land Cruiser Prado в год.

Серийное производство внедорожника, по словам инсайдеров, начнется в ноябре этого года ― до тех пор ожидается мировая премьера нового Toyota Land Cruiser Prado.

7 июля автоконцерн Toyota Motor анонсировал выход нового внедорожника, опубликовав изображение его силуэта. На снимке новая модель расположена рядом с культовым внедорожником Land Cruiser FJ40, который берет свое начало в 1960 году.

Судя по изображению, новая модель Toyota делит одну платформу с премиальной версией полноприводного Lexus GX. Как правило, семейство GX на протяжении нескольких поколений идет рука в руку с Toyota Land Cruiser Prado.