В Москве 20-летний молодой человек погиб в фонтане

В фонтане на площади Академика Курчатова в Москве погиб 20-летний молодой человек. Об этом 12 июля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел около полуночи 10 июля. Юноша погиб от удара током. Находившаяся с ним девушка кричала о помощи, после чего прохожие вызвали скорую помощь. Спасти молодого человека не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка.

12 июля подросток утонул во время попытки перейти реку Туру вброд в Тюменской области. Вместе с компанией других несовершеннолетних он хотел перебраться на другой берег, но попал в омут и утонул.