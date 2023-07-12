Подросток утонул при попытке перейти реку вброд под Тюменью

Подросток утонул во время попытки перейти реку Туру вброд в Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на информацию МЧС.

Инцидент произошел в селе Дубровном Ярковского района. Несколько подростков хотели перейти реку. Один из несовершеннолетних попал в омут и утонул.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды в период купального сезона.

В Ульяновской области 15-летний подросток утонул во время купания в пруду в Цильнинском районе. Следователи проводят проверку по факту трагедии.