Россияне рассказали о квартире мечты

Более половины опрошенных россиян мечтают о трехкомнатной квартире в многоквартирном доме, при этом каждый второй респондент готов потратить на идеальное жилье 20 млн рублей, сообщил «Известиям» 12 июля гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев, ссылаясь на опрос своей организации.

«64% россиян хотели бы жить в многоквартирном доме, 31% — в загородном поселке с развитой инфраструктурой, 5% затруднились ответить. При этом говоря о стране и регионе проживания, 65% остановили свой выбор на России (чаще всего звучали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи)», — отметил он.

Кроме того, для 72% респондентов важно расположение жилого комплекса: недвижимость должна быть недалеко от парка и водоема, в то время как для 20% опрошенных в приоритете доступность к привычной инфраструктуре, а еще для 8% — квартира в центре.

Как уточнил Шавнев, для 15% оптимальный вариант — двухкомнатные квартиры, для 51% — трехкомнатные, 24% — четырехкомнатные.

Значительное количество респондентов заинтересовано в наличии балкона (80%).

«Стоимость идеального жилья 35% респондентов оценили в 10–12 млн рублей, 49% — 20 млн рублей, 11% — свыше 21 млн рублей, 5% оценили «мечту» в суммы до 10 млн рублей», — заключил эксперт.

В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что впервые с лета 2022 года в России упала стоимость 1 кв. м первичного жилья — за последний месяц на 0,5%. Как уточнил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, среди крупных городов максимальное снижение стоимости наблюдается в Москве, Перми и Казани.