В возрасте 94 лет умер писатель Милан Кундера

Умер французский писатель Милан Кундера в возрасте 94 лет. Причины смерти романиста чешского происхождения не разглашаются. Милан Кундера — автор культового романа «Невыносимая легкость бытия», передает телеканал «Известия». В последние десятилетия автор писал только на французском. Произведения Кундеры переведены на десятки языков.

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