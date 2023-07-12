В Петербурге состоялось первое заседание Попечительского совета РНБ

В Санкт-Петербурге в среду, 12 июля, состоялось первое заседание Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ).

В мероприятии приняли участие президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель Попечительского совета Михаил Ковальчук и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ковальчук обратился к собравшимся с приветственным словом, отметив, что сегодня в мероприятии участвуют члены нового состава совета, часть из которых принимает участие по видеосвязи.

Так, в онлайн-формате в заседании приняли участие директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, а также научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В основные задачи совета входят создание стратегии развития библиотеки, участие в научной и общественной деятельности, а также сотрудничество с другими учреждениями.

Совет будет способствовать внедрению современных библиотечных и информационных технологий, реставрации объектов культурного наследия, сохранению традиций и памяти о важных для истории российской культуры личностях.