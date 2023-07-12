Разгерметизация установки произошла на «СИБУР-Нефтехиме» в Дзержинске
Разгерметизация установки произошла на территории «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске Нижегородской области. По данным «Известий», за разгерметизацией последовало факельное горение.
На место выехали пожарные.
По предварительным данным, никто не пострадал.
7 июля взрыв произошел на трубопроводе на территории «Промсинтеза» в Самарской области. Погибли шесть человек, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил ведения строительных работ.