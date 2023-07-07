Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области

По факту взрыва на заводе в городе Чапаевске Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), уточнило ведомство.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, место происшествия осматривают следователи.

Взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске ранее в этот день около 11 часов утра во время проведения ремонтных работ. При происшествии шесть человек погибли, еще двое пострадали. О последующем возгорании не сообщалось. Разрушений в результате произошедшего нет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о начале расследования ЧП. По его словам, сейчас компетентные специалисты разбираются в ситуации, они определят и выяснят причины трагедии.