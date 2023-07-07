Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области

СУ СК РФ по Самарской области: уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе Чапаевска
0
Фото: управление СК РФ по Самарской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту взрыва на заводе в городе Чапаевске Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), уточнило ведомство.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, место происшествия осматривают следователи.

Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
При взрыве жилого дома в Тымовском погибли люди

Взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске ранее в этот день около 11 часов утра во время проведения ремонтных работ. При происшествии шесть человек погибли, еще двое пострадали. О последующем возгорании не сообщалось. Разрушений в результате произошедшего нет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о начале расследования ЧП. По его словам, сейчас компетентные специалисты разбираются в ситуации, они определят и выяснят причины трагедии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023