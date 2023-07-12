Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области

Тело дочери экс-главы Пензенской области Натальи Бочкаревой нашли в ванной комнате. Об этом 12 июля «Известиям» рассказала консьержка дома, где жила женщина.

О причинах смерти пока ничего не известно. Согласно некоторой информации, Наталья в последнее время ходила в маске.

Ранее в этот день стало известно, что 45-летняя Бочкарева скончалась в своей квартире в Москве на Трехгорном переулке. Для вскрытия пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Как было установлено позднее, смерть наступила в 13:40. Причины произошедшего выясняются.

Бочкарева была единственным ребенком Василия Бочкарева. Она занималась бизнесом и владела долями в семейных предприятиях.

Бочкарев занимал пост губернатор Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет.