В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области

Наталья Бочкарева, дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, скончалась в возрасте 45 лет. Об этом 12 июля сообщил источник «Известий».

Ее тело было обнаружено накануне в квартире в Трехгорном переулке в Москве.

«Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России», — рассказал источник.

Смерть женщины наступила в 13:40. Причины произошедшего выясняются.

Бочкарева была единственным ребенком Василия Бочкарева. Она занималась бизнесом и владела долями в семейных предприятиях.

Бочкарев занимал пост губернатор Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет.