Осыпавшаяся штукатурка упала на женщину в столичном районе Выхино-Жулебино

Кусок штукатурки осыпался с дома на Жулебинском бульваре в Москве и завалил женщину. Об этом телеканал «360» сообщает в среду, 12 июля.

По словам источника, кусок штукатурки размером 0,3 на 1,5 м упал на 33-летнюю прохожую с четвертого этажа внешней стороны дома у пекарни «Плюшка». Пострадавшую госпитализировали в ГКБ № 68.

К месту происшествия выехали сотрудники специальных служб и представители ГБУ «Жилищник» района Выхино-Жулебино. Детали случившегося выясняются, сообщается на сайте kp.ru.

13 мая в Большом Черкасском переулке в центре Москвы произошло обрушение части здания, которое находится на реконструкции. В результате ЧП один рабочий погиб, еще один пострадал.