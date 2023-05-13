В Москве при обрушении части здания погиб рабочий
В центре Москвы произошло обрушение части здания, которое находится на реконструкции. Как сообщил источник «Известий» 13 мая, в результате ЧП пострадали двое рабочих.
Инцидент произошел в Большом Черкасском переулке.
«Пострадали двое рабочих. Один из них скончался. Второго пытаются спасти медики», — указал собеседник.
Площадь обрушения конструкции составила 35 кв. м. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи.
Ранее, 4 марта, в строящемся ЖК в Москве при обрушении строительных лесов погиб человек. Еще двое были госпитализированы. Происшествие произошло на улице Лобачевского на площади 300 кв. м в котловане глубиной около 20 м. Обрушившиеся конструкции разобрали спасатели.