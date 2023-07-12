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Волгоградский чиновник утонул в Анапе при попытке спасти женщину

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Фото: Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
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В Анапе погиб замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Он спасал тонущую женщину, сообщили на сайте ведомства 12 июля.

«9 июля 2023 года ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе», — указано в публикации.

В материале отмечено, что Ткачев проработал в органах ценового и тарифного регулирования более 17 лет, с 2006 года. Коллектив комитета назвал мужчину добросовестным и эффективным сотрудников, а также выразил соболезнования близким и родственникам в связи с утратой.

С 8 по 10 июля власти Анапы запрещали местным жителям и туристам купаться в море из-за сильного шторма и донного течения. Кроме того, 9 июля, пользователи соцсетей публиковали видео с пляжа Анапы, где мужчина утонул, спасая женщину. На тот момент личность мужчины не была установлена.

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