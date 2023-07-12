Ограничения по коронавирусу отменили в Самарской области

В Самарской области отменили режим ограничений, введенный из-за распространения коронавируса. Профилактические мероприятия привели к положительному эффекту, поэтому действие ограничений решили отменить.

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Оно признает утратившими силу два предыдущих ограничительных документа: от 16.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом» и от 22.10.2021 года « О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса», уточняет НИА «Самара».

Ранее, 19 июня, Александр Семенов, доктор биологических наук, директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, заявил, что случаи заболевания корью, которые фиксируются в последние месяцы в нескольких российских регионах, связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19.