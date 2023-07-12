Пьяная женщина на иномарке сбила двух подростков в Тульской области
Двое подростков получили травмы в результате наезда иномарки в Советске (Тульская область). За рулем находилась женщина в пьяном состоянии.
Авария произошла вечером 11 июля на улице Октябрьской. Под данным ТСН24, девочки 15 и 16 лет находились на обочине, когда их сбил автомобиль Ford Focus. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация, второй девочке медики оказали помощь на месте.
Тест показал, что 44-летняя женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
В Череповце 48-летнему водителю стало плохо за рулем рейсового автобуса. Мужчина потерял сознание и умер. Остановить транспортное средство удалось одному из пассажиров.