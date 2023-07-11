Водитель рейсового автобуса умер за рулем в Череповце

В Череповце (Вологодская область) 48-летний водитель автобуса скончался во время рейса. Правоохранительные органы устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия.

По данным ГИБДД, мужчине стало плохо во время движения по улице Проезжей 10 июля. Водитель автобуса «ПАЗ» потерял сознание. В салоне находились десять пассажиров, одному из них удалось остановить транспортное средство. Об этом сообщает ИА FlashNord.

На место прибыли медики скорой помощи, но спасти водителя не удалось. Мужчина умер до прибытия врачей.

В Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автобусом на перегоне Панкрушиха — Урываево. Водитель автобуса получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.