Краснокнижных лебедей заметили на территории заказника в Коломне

На территории заказника «Осенка» в подмосковной Коломне в течение нескольких дней орнитологи наблюдали лебедей-кликунов. Этот вид находится на грани исчезновения в Московской области.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу регионального минэкологии Тихона Фирсова отмечает, что недавно лебеди-кликуны регистрировались только на пролете над Подмосковьем.

Если же они начнут гнездиться в Коломне, это станет прекрасной новостью и для орнитологов, и для всех любителей природы, сказал министр.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Рязанской области обнаружили редкий вид бабочки — ручейника бабочковидного. Его нашли в пойме реки Гусь, в окрестностях деревни Ново-Никольск. Местный энтомолог Виктор Буртнев заявил, что будет рекомендовать это насекомое к включению в следующее издание Красной книги Рязанской области.