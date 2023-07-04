Редкий вид бабочки обнаружили в Рязанской области

В Клепиковском районе Рязанской области обнаружили редкий вид бабочки, ручейника бабочковидного. Его нашли в пойме реки Гусь, в окрестностях деревни Ново-Никольск.

Находка принадлежит местному энтомологу Виктору Буртневу, отмечает 62INFO.ru. Он уже заявил, что будет рекомендовать это насекомое в включению в следующее издание Красной книги Рязанской области.

Взрослое насекомое напоминает ночную бабочку с ярко окрашенными пятнистыми крыльями. Ручейника можно встретить у водоемов России, Японии, Белоруссии, Польши и Прибалтики. Но численность этих насекомых везде очень низкая из-за загрязнения воды. Они занесены в Красные книги многих российских регионов.

РИА «7 новостей» пишет, что ручейники, или волосистокрылые, являются близкородственными для отряда чешуекрылые, или бабочки. Древнейших представителей отряда ручейников обнаружили в отложениях возраста 200–240 млн лет назад.