Движение по трассе Казань — Оренбург остановят из-за велогонок

В Татарстане на время приостановят движение по трассе Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. Причина — проведение всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk.

Ограничения будут действовать 23 июля в период с 6:00 до 14:00 на участке 249–256 км, уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора».

Транзитному транспорту предлагается проехать по маршрутам Альметьевск — Лениногорск или Альметьевск — Чупаево. После завершения соревнований движение возобновится в штатном режиме.