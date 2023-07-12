Из-за ливней и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе

Из-за ливней и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе

2023-07-12 09:28:31

2023-07-12 09:28:31

2023-07-12 09:28:31

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