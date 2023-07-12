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Кинолог призвал не кормить собак мороженым

Кинолог Голубев: собакам нельзя мороженое из-за лактозы и высокого содержания сахара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить собак мороженым, поскольку это может спровоцировать у животного серьезные проблемы с ЖКТ.

В беседе с РИАМО во вторник, 11 июля, специалист объяснил, что в мороженом содержится лактоза, которая не усваивается животными, а также большое количество сахара. Это сочетание может спровоцировать у собаки серьезные проблемы с ЖКТ.

Кинолог подчеркнул, что сладости не подходят для собак, поскольку пагубно влияют на их здоровье, пишет сайт kp.ru. Например, теобромин, содержащийся в шоколаде и его производных, является ядом для собак. Вещество накапливается в организме и помимо проблем с ЖКТ также вызывает проблемы с сердцем у питомца.

«Приготовьте питомцу специальные угощения из любимых продуктов собаки, такое лакомство принесет не только радость, но и пользу питомцу», — приводит слова Голубева телеканал «360».

Например, можно заморозить влажный корм, овощное пюре в резиновой игрушке или сделать мясной бульон с добавлением тыквы или моркови. Такое лакомство поможет животному охладиться в жару, пишет RT.

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5 июля заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова рассказала «Известиям», что замедленная реакция на имя, изменение цвета десен, повышенное отделение густой слюны в жаркую погоду могут быть признаками теплового удара у питомца.

По ее словам, при подозрении на тепловой удар важно перенести питомца в тень или прохладное помещение, создать приток свежего воздуха, смочить прохладной, но не холодной водой область подмышек и живота, приложить туда же охлаждающие компрессы, дать воды. Для контроля важно измерять температуру его тела ректально с помощью с градусника и добиться значений ниже 39,5 градуса.

2 июля президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский объяснил, как уберечь собак от теплового удара. По словам специалиста, собаки очень подвержены тепловому удару, и часто случаются летальные исходы. Для того чтобы этого не допустить, он призвал не оставлять собаку на жаре в закрытой машине даже на короткий срок, гулять с ней в тени, не забывать наполнять миску холодной водой.

Чтобы избежать теплового удара у собаки, находясь в квартире, кинолог призвал установить кондиционер или устраивать сквозняк, завесить окна от солнца, пишет НСН. Уражевский подчеркнул, что перегревшуюся собаку нельзя обливать холодной водой, от этого может случиться остановка сердца.

В октябре прошлого года Владимир Голубев рассказал, что собаки не могут страдать от депрессии, поскольку не занимаются рефлексией и прогнозированием, однако питомцы могут впасть в состояние, похожее на грусть. По словам специалиста, если питомец отказывается от еды, не просит ласк и не зовет играть, следует обратиться к ветеринару, отмечает телеканал «Звезда».

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