Российские банки обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума РФ приняла во II и III чтениях закон, который обязывает банки возмещать гражданам похищенные с их счетов средства. Соответствующий документ был размещен во вторник, 11 июля, на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно поправкам, банки и платежные системы обязаны приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если есть согласие клиента. В противном случае им необхоимо будет вернуть гражданину украденные средства в полном объеме в течение 30 дней.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь», — цитирует ДУМА ТВ слова председателя ГД Вячеслава Володина.

По его словам, после принятия закона банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников.

Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, сверяясь при этом с базой «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», которую ведет Центробанк.

Поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе». Проект был предложен в Госдуме в сентябре 2022 года председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В феврале текущего года зампред Банка России Герман Зубарев подробнее рассказывал о данной инициативе. Он отмечал, что ЦБ стремится улучшить ситуацию с возвратами денежных средств, похищенных мошенниками, стимулируя банки лучше защищать своих клиентов и повышать качество работы антифрод-систем (anti-fraud, борьба с мошенничеством. — Ред.). По его словам, если эти функции кредитная организация выполняет некачественно, она будет нести финансовую ответственность.

Зубарев также пояснил, что документ предусматривает, что банк плательщика в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных ЦБ. Период охлаждения нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации.