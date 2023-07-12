Реклама
Прямой эфир
Общество
Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса
Мир
ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Происшествия
В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей
Мир
Небензя заявил о намерении России самостоятельно расследовать места подрыва СП
Мир
Лавров призвал к запуску консультаций по использованию нацвалют в АСЕАН
Политика
ГД проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Спорт
Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона
Армия
Отличившимся при отражении атак ВСУ российским бойцам вручили госнаграды
Общество
Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей
Общество
Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая

Российские банки обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума РФ приняла во II и III чтениях закон, который обязывает банки возмещать гражданам похищенные с их счетов средства. Соответствующий документ был размещен во вторник, 11 июля, на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно поправкам, банки и платежные системы обязаны приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если есть согласие клиента. В противном случае им необхоимо будет вернуть гражданину украденные средства в полном объеме в течение 30 дней.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь», — цитирует ДУМА ТВ слова председателя ГД Вячеслава Володина.

По его словам, после принятия закона банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников.

Кроме того, предлагается обязать не только банк плательщика, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, сверяясь при этом с базой «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента», которую ведет Центробанк.

Встает охрана: пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать убытки
Правительство и ЦБ РФ защитят от «служб безопасности»

Поправки вносятся в закон «О национальной платежной системе». Проект был предложен в Госдуме в сентябре 2022 года председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В феврале текущего года зампред Банка России Герман Зубарев подробнее рассказывал о данной инициативе. Он отмечал, что ЦБ стремится улучшить ситуацию с возвратами денежных средств, похищенных мошенниками, стимулируя банки лучше защищать своих клиентов и повышать качество работы антифрод-систем (anti-fraud, борьба с мошенничеством. — Ред.). По его словам, если эти функции кредитная организация выполняет некачественно, она будет нести финансовую ответственность.

Зубарев также пояснил, что документ предусматривает, что банк плательщика в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных ЦБ. Период охлаждения нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023