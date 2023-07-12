Минэкономразвития предложило расширить состав сведений, используемых для наполнения цифрового профиля предпринимателя. В частности, туда добавят данные из баз МВД, ФНС, Казначейства, Минцифры и других. Об этом говорится в проекте постановления, с которыми ознакомились «Известия».

Механизм цифрового профиля нужен для адресного подбора и предложения мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Он призван упростить получение льгот.

Инициатива по расширению базы данных свидетельствует о продолжающемся процессе цифровизации и подключении всё большего количества МСП к современных формам взаимодействия государства и бизнеса, заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Колесников.

Благодаря запуску цифрового профиля более 6 тыс. пользующихся им предпринимателей на регулярной основе получают обновление данных о своем бизнесе, сообщил «Известиям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Чем больше информации в цифровом профиле, тем проще и быстрее предприниматель получит различные меры поддержки, прокомментировали «Известиям» в пресс-службе ФНС.

Единственная угроза — утечка чувствительной для бизнеса информации, но государство прикладывает существенные усилия по сохранению данных и защите их от злоумышленников, отметил Анатолий Колесников.

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Оборот сданных: цифровой профиль предпринимателя пополнится данными МВД и ФНС