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Актер Евгений Ткачук рассказал, почему в его театре только жеребцы

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Актер Евгений Ткачук уже несколько лет руководит собственным театром. В его труппе не актеры, а животные. Это — конный театр «ВелесО». В интервью «Известиям» Ткачук рассказал, почему он работает только с жеребцами.

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«Я еще не встречался с кобылами в спектакле. У нас в постановках только жеребцы. А если свести их вместе — вот это, я понимаю, планочка. Представляете уровень энергии?! Возможно, это какой-то отдельный экспириенс», — сказал актер.

Как говорит Ткачук, доминирование человека в такой ситуации — это огромный и очень интересный поток энергии.

«Как только ты начнешь бороться, конь тебя победит, у него больше силы. С животным только договор», — добавил он.

В перспективе в театре «ВелесО» будут и лошади. Сейчас Евгений Ткачук собирает деньги на новое пространство на территории под названием Каменный стол недалеко от Приозерска.

«Это будет некая творческая застава, на которой будут проходить ретриты и фестивали. Вот там у нас обязательно появятся лошади и кони. А возможно, и жеребята», — признался Ткачук.

Энтузиаст убежден, что там есть условия для увеличения поголовья.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 12 июля, в 10:00:

«Самые лучшие артисты — это жеребцы»

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