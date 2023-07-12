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Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса

В МЧС сообщили об эвакуации с Эльбруса пятерых альпинистов
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Фото: МЧС РФ
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Спасатели эвакуировали туристическую группу, состоящую из четырех белорусов и одного россиянина, с горы Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 12 июля.

«Они преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре. Туристы не нуждаются в медицинской помощи», — написало ведомство в Telegram-канале.

Сейчас туристы находятся в поселке Терскол на базе спасотряда МЧС. Спасательная операция считается завершенной.

Накануне пятеро туристов запросили помощь спасателей при спуске с Эльбруса. Поход не был зарегистрирован в МЧС РФ. Уточняется, что двум участникам похода стало плохо.

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