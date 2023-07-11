Российские банки обязали возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума во вторник, 11 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные с их счетов средства. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон предусматривает, что если банк — отправитель платежа получил информацию о переводе денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в течение 30 дней.

Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

В пояснительной записке к документу добавляется также, что предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, сверяясь с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Центробанк (ЦБ).

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В феврале текущего года зампред Банка России Герман Зубарев подробнее рассказывал о данной инициативе. Он отмечал, что ЦБ стремится улучшить ситуацию с возвратами денежных средств, похищенных мошенниками, стимулируя банки лучше защищать своих клиентов и повышать качество работы антифрод-систем (anti-fraud, борьба с мошенничеством. — Ред.). По его словам, если эти функции кредитная организация выполняет некачественно, она будет нести финансовую ответственность.

Зубарев также пояснил, что документ предусматривает, что банк плательщика в течение двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных ЦБ. Период охлаждения нужен, чтобы у гражданина было время на осмысление происходящей ситуации.