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ГД проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума во вторник, 11 июля, проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год.

Создание документа было инициировано правительством РФ.

В документе сказано, как уточняет ТАСС, что бюджет фонда за минувший год исполнен по доходам на сумму в размере 2,919 трлн рублей, расходам — 2,797 трлн рублей. Профицит ФОМС составил примерно 122,356 млрд рублей.

За 2022 год фонду из федерального бюджета было передано около 47,5 млрд рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 млрд рублей.

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8 июня стало известно о том, что в 2023 году в казну поступило 188,8 млрд рублей безвозмездных платежей, это в пять раз выше ожидаемого объема в 36,1 млрд. Показатель текущего года в три раза превышает прошлогодний, когда на конец мая 2022-го он составлял 60,2 млрд.

Самая большая статья доходов по безвозмездным платежам — поступления от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение. С начала года их объем достиг 121,9 млрд, хотя прогнозировалось 30,9 млрд.

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