ГД проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Госдума во вторник, 11 июля, проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год.

Создание документа было инициировано правительством РФ.

В документе сказано, как уточняет ТАСС, что бюджет фонда за минувший год исполнен по доходам на сумму в размере 2,919 трлн рублей, расходам — 2,797 трлн рублей. Профицит ФОМС составил примерно 122,356 млрд рублей.

За 2022 год фонду из федерального бюджета было передано около 47,5 млрд рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 млрд рублей.

8 июня стало известно о том, что в 2023 году в казну поступило 188,8 млрд рублей безвозмездных платежей, это в пять раз выше ожидаемого объема в 36,1 млрд. Показатель текущего года в три раза превышает прошлогодний, когда на конец мая 2022-го он составлял 60,2 млрд.

Самая большая статья доходов по безвозмездным платежам — поступления от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение. С начала года их объем достиг 121,9 млрд, хотя прогнозировалось 30,9 млрд.