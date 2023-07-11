Шойгу пообщался с журналистами. Главное

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля рассказал журналистам о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления, поставках Киеву Западом кассетных боеприпасов и развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Подробнее читайте в материале «Известий».

О потерях ВСУ во время контрнаступления

Шойгу заявил, что во время контрнаступления ВСУ не достигли своих целей ни на одном направлении. Украинская сторона потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения, в том числе западного.

В частности, уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, свыше 1,2 тыс. танков, включая немецкие Leopard, французские колесные танки AMX, американские боевые машины пехоты Bradley и другие. Также ликвидированы 914 единиц специальной автомобильной техники, два зенитно-ракетных комплекса, 25 машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 403 орудия полевой артиллерии и минометов. В их число вошли американские гаубицы M777 и артиллерийские самоходные установки из Польши, США и Франции.

Глава ведомства также указал на эффективную работу российских вооруженных сил, которые продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и западной военной технике, что значительно снижает наступательный потенциал противника. При этом средства противовоздушной обороны ВС РФ с начала контрнаступления сбили 176 снарядов РСЗО HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотника.

Шойгу подчеркнул, что Москва знает о том, что результаты боевой работы российской армии отслеживаются зарубежными разведками, в первую очередь США и стран НАТО. По его словам, они также отмечают эффективность российских линий обороны, качественную работу штурмовой авиации и особенно стойкость военнослужащих и оперативное реагирование командования на изменение обстановки.

О ходе украинского контрнаступления

Глава Минобороны также сообщил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск на разных направлениях. По его словам, за двое суток было отражено несколько волн атак, в результате которых противник лишился до 90 человек личного состава, четырех танков и 15 боевых машин пехоты.

На краснолиманском направлении военнослужащие группировки войск «Центр» не только отбили нападение ВСУ, но и перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и на 2 км по фронту. На других направлениях наступление украинских сил также успешно срывается. Кроме того, Шойгу отметил профессионализм и высокую мотивацию добровольцев.

Министр обороны добавил, что президент РФ Владимир Путин дважды в день заслушивает подробные доклады Объединенной группировки войск и командующих по обстановке на каждом направлении боевых действий. Он подчеркнул, что командиры на всех уровнях чувствуют возложенную на них ответственность и с честью выполняют свои задачи.

О планах Вашингтона по поставке Киеву кассетных боеприпасов

Глава Минобороны также затронул тему передачи Киеву кассетных боеприпасов, отправку которых Вашингтон одобрил 7 июля. Он указал, что этот шаг повлияет на затягивание конфликта в Донбассе.

Шойгу отметил, что ни Россия, ни США, ни Украина не присоединились к Конвенции ООН по кассетным боеприпасам. Однако Москва воздерживается от применения таких боеприпасов в ходе спецоперации, так как осознает их опасность для мирного населения.

Тем не менее, подчеркнул министр обороны, в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы РФ будут вынуждены использовать против ВСУ аналогичные средства. При этом у России имеются подобные боеприпасы «на все случаи жизни», и они гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.

О выполнении гособоронзаказа

Шойгу рассказал журналистам и о выполнении предприятиями ОПК государственного оборонного заказа для обеспечения российской армии.

По его словам, с 2022 года в кратчайшие сроки удалось нарастить производство востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также средств поражения для выполнения боевых задач. При этом обеспечиваются их ускоренные поставки в войска.

Глава Минобороны отметил, что с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых образцов вооружения и техники в рамках гособоронзаказа увеличилось в 1,8 раза, а в текущем году — в пять раз по сравнению с началом 2022 года. Так, поставки беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30» выросли в 53 раза.

В свою очередь, корпорация «Уралвагонзавод» в 3,6 раза нарастила поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90. В 2,1 раза выросли поставки БМП-3 на Курганском машиностроительном заводе, и в четыре раза — поставки БТР-82А на Арзамасском машиностроительном заводе.

Шойгу добавил, что в тот же период увеличились и поставки военной авиации, например вертолетов Ка-52 и Ми-28. Также в 2022 году в два раза выросли закупки средств поражения.

По словам министра обороны, в 2023 году количество выпускаемых в России боеприпасов также увеличилось более чем в 10 раз за счет расширения производственных мощностей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.