Новый очаг бешенства выявили в Саратовской области

Карантин по бешенству ввели в Ершовском районе Саратовской области. Опасное заболевание выявили у коровы.

Ограничительные мероприятия действуют в селе Черная Падина. По данным ИА «Взгляд-инфо», животное погибло на территории личного подсобного хозяйства на улице Советской.

Специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации очага бешенства.

В Амурской области карантин по бешенству ввели в селе Грибском из-за происшествия с больной лисой. Хищница зашла на подворье и напала на собаку. Питомца попыталась спасти девочка, в ответ лиса оцарапала ребенка.