Бешеная лиса напала на собаку и ребенка в Амурской области
Карантин по бешенству ввели в селе Грибском Благовещенского района из-за происшествия с зараженной лисой. Хищница зашла на подворье местного жителя и напала на собаку, сообщает во вторник, 11 июля, Амурская служба новостей со ссылкой на Управление ветеринарии региона.
На помощь питомцу бросилась девочка. Она попыталась отогнать лису, а та в ответ оцарапала ее. Ребенка незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.
Впоследствии лабораторные исследования подтвердили, что у лисы было бешенство. В очаге заболевания проведены все необходимые мероприятия.
По словам главы амурского управления ветеринарии Сергея Самохвалова, в области чаще всего случаи бешенства регистрируются у волков и лисиц. Эти хищники и приносят заболевание в населенные пункты.
«У больных бешенством животных пропадает страх перед человеком, и это один из признаков заболевания. В такой ситуации особенно важно, чтобы все домашние животные в селах были вакцинированы от бешенства. Процедура для владельцев бесплатная», — сказал специалист, его цитату приводит ИА PriamurMedia.
Как отмечает издание, сейчас ветеринары проводят подворовой обход и повторно вакцинируют от бешенства животных.
Ранее в июле сообщалось, что в заповеднике «Васюганский» разложат для диких животных съедобные брикеты с вакциной от бешенства. Сейчас работы идут в Новосибирской области, позже их планируют провести в Томской области.