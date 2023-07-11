Один человек погиб в ДТП с зерновозом в Татарстане
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с участием зерновоза в Татарстане. Один человек получил смертельные травмы.
Авария произошла на трассе Арск – Тюлячи в районе нефтебазы. По предварительным данным, 36-летний водитель зерновоза Volvo скатился с холма задним ходом и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
При опрокидывании у грузовика оказалась смята кабина. Водитель скончался на месте.
В Череповце 48-летний водитель рейсового автобуса скончался за рулем. В момент происшествия в салоне находились 10 пассажиров, одному из них удалось остановить транспортное средство.