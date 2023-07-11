Появились кадры жесткой посадки самолета в Сомали

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Halla Airlines совершил жесткую посадку во время приземления в аэропорту столицы Сомали Могадишо. Видео происшествия 11 июля есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как самолет закрутился на земле, прежде чем удариться об ограждение, что привело к значительным повреждениям лайнера.

Портал AviationSource News со ссылкой на управление гражданской авиации Сомали сообщил, что на борту находились 34 человека, двое из которых получили травмы легкой степени. Погибших нет. Причина потери управления лайнера и последующего выезда за пределы взлетно-посадочной полосы не уточнялась.

Ранее, 2 июля, самолет экстренно приземляется в Тель-Авиве из-за разгерметизации. Лайнер совершал рейс из Израиля в США. Причиной разгерметизации судна стал разбитый иллюминатор. В самолете находились 339 человек.