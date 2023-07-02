Самолет экстренно приземляется в Тель-Авиве из-за разгерметизации

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом 2 июля сообщает The Jewish Press.

По информации издания, причиной экстренной посадки стала разгерметизация судна из-за разбитого иллюминатора. Сейчас самолет пошел на дополнительный круг перед посадкой, чтобы сжечь топливо.

В аэропорту Бен-Гурион объявили чрезвычайную ситуацию второго уровня. На въезде дежурят множество машин скорой помощи. Сообщается, что в самолете находятся 339 человек.

Ранее, 23 июня, пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Гонконга из-за взорвавшегося шасси. В результате инцидента 18 человек пострадали.