Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области сообщили о вероятной атаке на Бердянск ракетами Storm Shadow
Экономика
Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
Мир
Россия и КНР подписали протокол о намерениях в сфере медицины
Общество
В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт
Мир
Германия передаст Украине еще 40 БМП Marder и 25 танков Leopard
Авто
Китай экспортировал в РФ 287 тыс. автомобилей за пять месяцев
Мир
НАТО отложит решение об открытии офиса альянса в Токио
Политика
В Госдуме предложили пересадить чиновников на автомобили российского производства
Мир
Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
Авто
Число краж автомобилей в Москве снизилось на треть
Происшествия
Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Подмосковье

В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт

ГД приняла во II чтении законопроект, разрешающий проводить капремонт в домах — памятниках культуры
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, планируют разрешить проводить капремонт. Такой законопроект приняли в Госдуме (ГД) 11 июля во II чтении.

«Проектируемые нормы разрешают проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, если он расположен на территории культурного памятника, ансамбля или достопримечательного места, независимо от его отнесения к объекту культурного наследия», — рассказали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, который разработал документ совместно с комитетом ГД по культуре.

Капитальный ремонт можно будет проводить в любом случае, если не затрагивается предмет охраны объекта культурного значения, а равно если он не определен, добавили в комитете.

«Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах — объектах культурного наследия, на сегодняшний день, характеризуется повышенной сложностью и дороговизной проводимых работ. Наша задача — создать понятные механизмы, позволяющие не только сохранять памятники истории и культуры, но и обеспечить достойные условия для проживающих в них людей», — отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Собственники квартир в таких домах получат право частично проводить капремонт без лишней волокиты, а органы охраны культурного наследия проследят, чтобы их ценность не пострадала, добавил он.

В настоящее время, несмотря на то что культурную ценность имеют лишь отдельные элементы, а не всё здание, провести капремонт крыши или заменить полы в подъезде практически невозможно, объяснил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Любые капитальные работы на объекте культурного наследия считаются реконструкцией. Требуется провести целый комплекс работ: научные изыскания, подготовка проекта, историко-культурная экспертиза, согласования с органами охраны культурного наследия и др.», — пояснил он.

По словам вице-президента Ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олега Малахова, сложности проведения капремонта в таких зданиях раньше приводили к обветшанию домов. Новый подход предотвратит обветшание и износ общего имущества в таких домах, а также будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, добавил он.

Безохранные памятники: почему собственники не сохраняют объекты культурного наследия
И на каких условиях возможно купить памятник архитектуры всего за 1 рубль

Ранее, 23 марта, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал «Известиям», что депутаты разрабатывают оптимальные решения, которые позволят развивать города и сохранять объекты культурного наследия.

Согласно опубликованной на сайте портала Министерства культуры карте, по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, в стране зарегистрировано более 39,9 тыс. таких объектов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023