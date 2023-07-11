В России в домах — памятниках культуры разрешат проводить капремонт

В многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, планируют разрешить проводить капремонт. Такой законопроект приняли в Госдуме (ГД) 11 июля во II чтении.

«Проектируемые нормы разрешают проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, если он расположен на территории культурного памятника, ансамбля или достопримечательного места, независимо от его отнесения к объекту культурного наследия», — рассказали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, который разработал документ совместно с комитетом ГД по культуре.

Капитальный ремонт можно будет проводить в любом случае, если не затрагивается предмет охраны объекта культурного значения, а равно если он не определен, добавили в комитете.

«Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах — объектах культурного наследия, на сегодняшний день, характеризуется повышенной сложностью и дороговизной проводимых работ. Наша задача — создать понятные механизмы, позволяющие не только сохранять памятники истории и культуры, но и обеспечить достойные условия для проживающих в них людей», — отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Собственники квартир в таких домах получат право частично проводить капремонт без лишней волокиты, а органы охраны культурного наследия проследят, чтобы их ценность не пострадала, добавил он.

В настоящее время, несмотря на то что культурную ценность имеют лишь отдельные элементы, а не всё здание, провести капремонт крыши или заменить полы в подъезде практически невозможно, объяснил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Любые капитальные работы на объекте культурного наследия считаются реконструкцией. Требуется провести целый комплекс работ: научные изыскания, подготовка проекта, историко-культурная экспертиза, согласования с органами охраны культурного наследия и др.», — пояснил он.

По словам вице-президента Ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олега Малахова, сложности проведения капремонта в таких зданиях раньше приводили к обветшанию домов. Новый подход предотвратит обветшание и износ общего имущества в таких домах, а также будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, добавил он.

Ранее, 23 марта, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал «Известиям», что депутаты разрабатывают оптимальные решения, которые позволят развивать города и сохранять объекты культурного наследия.

Согласно опубликованной на сайте портала Министерства культуры карте, по данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, в стране зарегистрировано более 39,9 тыс. таких объектов.