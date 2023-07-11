«Убитую» лестницу привели в порядок в Брянске

В Брянске в Нижних Судках отремонтировали лестницу. Работы провели после многочисленных жалоб местных жителей. В соцсетях неоднократно появлялись посты о том, что часть лестницы в овраге пришла в негодность, а передвигаться по ней стало небезопасно для здоровья.

Представители Советской районной администрации побывали на месте и оценили фронт работ. Позже туда направили специалистов городского дорожного управления, которые провели на лестнице восстановительные работы, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Брянска.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в 2023 году планируют отремонтировать восемь мостов. Кроме того, в порядок приведут 400 км автомагистралей.