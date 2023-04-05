В Брянской области по нацпроекту отремонтируют восемь мостов
В Брянской области в 2023 году запланирован ремонт восьми мостов. Его проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление дорог, помимо ремонта мостов должны построить новый мост через реку Болву на дороге «Подъезд к городу Фокино».
В общей сложности за год отремонтируют 400 км автомагистралей. В случае дополнительных поступлений из бюджета планы будут корректироваться.
Ранее, 14 февраля, сообщалось, что за прошедшие шесть лет в Брянской области открыли 12 школ в рамках нацпроекта «Образование». 1 сентября в регионе было обновлено 26 школ. Также в 2023 году планируется завершить капремонт школ в Брянске и Севске.