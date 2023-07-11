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Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич 3»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с директором Росгвардии Виктором Золотовым посетил 11 июля базу службы в Строгино — городок ОМОН. В ходе визита градоначальник передал сотрудникам 100 автомобилей «Москвич 3».

«Сегодня мы передаем им 100 патрульных автомобилей марки «Москвич 3», специально оборудованных для нужд охраны правопорядка», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что правительство города постоянно оказывает помощь Росгвардии в оснащении техникой и улучшении условий службы сотрудников.

Ключевым фактором в выборе именно этой марки машины стали ее надежность и возможность пополнения автопарка ведомства в тех объемах, которые может обеспечить только завод «Москвич».

«Москвич 3» — кроссовер с компактными габаритами: длинной 4 410 мм, шириной 1 800 мм и высотой 1 660 мм. Автомобиль оснащен приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера, а также камерами кругового обзора и электрическим люком.

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4 июля стало известно, что автопроизводитель «Москвич» продал в прошедшем июне 1,5 тыс. автомобилей. Порядка 1,25 тыс. проданных в июне кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3e» уже поставлены на учет, отмечает производитель. Всего с начала продаж «Москвичей» в конце 2022 года в России продано более 4 тыс. автомобилей.

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