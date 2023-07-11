Заросли борщевика уничтожили на площади в 316 га в Коми
В Коми продолжается борьба с зарослями борщевика. Промежуточные итоги проведения мероприятий подвели на еженедельном совещании в республиканском правительстве.
Так, в этом году в муниципальных образованиях на борьбу с опасным растением в пределах населенных пунктов заложено 6,7 млн рублей. Из них уже израсходовано порядка 2 млн рублей.
Работы провели на площади 316 га. Механическим способом истребили растение на площади 179,6 га, а химическим — на площади 132,6 га. На остальной площади с борщевиком справились иным способом, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и потребительского рынка Ильдара Андарьянова.
30 мая сообщалось, что экспертный совет партии «Единая Россия» поддержал пакет законопроектов, обязывающий граждан и юридические лица проводить мероприятия по защите земель от зарослей инвазивных растений, в том числе борщевика, а также вводящий штрафы до 700 тыс. рублей за невыполнение таких мероприятий.