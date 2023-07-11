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В Волгограде в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня возбудили дело
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В Волгограде в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня возбудили дело

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Фото: управление МВД России по Волгоградской области
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В Волгограде полиция возбудила уголовное дело в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня туриста, сообщили 10 июля на сайте управления МВД России по городу.

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Ярославской области, говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Ранее, 6 июля, в Telegram-канале МВД по Волгоградской области опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на братской могиле. Позже мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него была начата проверка.

Санкция ст. 244 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев. Как отмечается в сообщении, подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке.

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Подобный инцидент происходит не впервые: в апреле турист из Свердловской области также решил прикурить сигарету от огня братской могилы в центре Волгограда. В отношении него возбудили уголовное дело. Его обвинили в осквернении мест захоронения, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших.

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