В Волгограде в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня возбудили дело

В Волгограде полиция возбудила уголовное дело в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня туриста, сообщили 10 июля на сайте управления МВД России по городу.

Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего жителя Ярославской области, говорится в сообщении.



Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).



Ранее, 6 июля, в Telegram-канале МВД по Волгоградской области опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на братской могиле. Позже мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него была начата проверка.

Санкция ст. 244 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев. Как отмечается в сообщении, подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке.

Подобный инцидент происходит не впервые: в апреле турист из Свердловской области также решил прикурить сигарету от огня братской могилы в центре Волгограда. В отношении него возбудили уголовное дело. Его обвинили в осквернении мест захоронения, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших.



