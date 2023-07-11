Артиллеристы 6-й казачьей бригады пробивают дорогу к освобождению Северска, ежедневно выполняя боевые цели, как это было и год назад в битве за Лисичанск. О событиях настоящего и прошлого Лисичанска рассказал во вторник,11 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«2 июля 2022 года колонна бронетехники, а также штурмовых отрядов 6-го казачьего полка, практически не встречая сопротивления, вошла в город Лисичанск. Судя по отметкам, асфальт возле местного ДК до сих пор помнит о событиях того дня», — рассказал корреспондент.

Военнослужащий с позывным Москва был в числе первых, кто вошел тогда в город. Он признается, что думал, что битва будет длиться не один месяц, но управились «примерно за три недели».

«Работали четко, быстро, слажено, все огневые позиции были быстро подавлены. Зашли в город практически без боя. Я сам из Лисичанска, девять лет здесь не был. Наконец-то освободили свой родной город. Это было приятно — побывать снова дома», — поделился Москва.

Сейчас, спустя год, в городе занимаются восстановлением. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, в настоящее время ежедневно проводится работа по восстановлению школ, больниц, других объектов социальной сферы. Главная задача — отодвинуть фронт как можно дальше от города, чтобы не отвлекаться на запугивание противника и их беспорядочные обстрелы.



24 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал работу бойцов из российского добровольческого отряда «Барс-12», которые держат важную высоту, не позволяющую украинским боевикам взять под контроль Лисичанск. Сейчас в город подвозят боеприпасы, продолжается снабжение российских сил, которые готовы ответить противнику в случае украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.