Бойцы из российского добровольческого отряда «Барс-12» держат важную высоту, не позволяющую украинским боевикам взять под контроль Лисичанск. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как добровольцы с помощью беспилотников противостоят боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На высоте, которая, по сути, ключ к Лисичанску, — российские бойцы, по ту сторону находятся насильно мобилизованные украинские боевики. Управляют ими, как правило, иностранные наемники, которые совершают и диверсионные вылазки. В основном, это поляки.

В момент съемок российский беспилотник заметил четверых боевиков в украинской форме. Один, услышав дрон, убежал, второй замешкался в окопе, остальных прямо в блиндаже накрыла мощная мина.

«Сбросами работаем. ВОГи, «черемуху» кидаем. Выкуриваем их из окопов и следом посылаем миномет», — прокомментировал боец отряда с позывным «Туман».

Боец с позывным «Монах» добавил, что, будь во время Великой Отечественной войны такие же эффективные современные беспилотники, боевые действия тогда завершились бы быстрее.

Сейчас в Лисичанск подвозят боеприпасы, продолжается снабжение российских сил, которые готовы ответить противнику в случае украинского контрнаступления.

Ранее, 22 мая, военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал, что удар специализированного российского беспилотника помог пресечь попытку украинских боевиков провести тактическую маскировку своего автомобиля, дислоцированного вблизи опорного пункта. Уточнялось, что вражескую машину засекла разведка 87-го отдельного стрелкового полка.

15 мая военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, что батальон Луганской Народной Республики (ЛНР) «Заря» уничтожает украинских военных и их технику на окраине села Берестовое. Уточнялось, что село уже несколько месяцев контролируют российские силы. Оно находится на стыке Луганской и Донецкой народных республик, ровно посредине стратегической трассы Артемовск (украинское название — Бахмут) – Лисичанск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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