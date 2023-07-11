Новые десантные корабли примут на борт вертолеты «Минога» до испытаний

Новые универсальные десантные корабли-вертолетоносцы примут на борт многоцелевые противолодочные вертолеты «Минога» еще до прохождения сдаточных испытаний. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Суда проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» строят на керченском заводе «Залив».

«Универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» примут на борт палубные вертолеты, в том числе перспективные противолодочные вертолеты «Минога», еще до начала цикла сдаточных ходовых испытаний», -— пояснил эксперт.

По данным источника, морской вертолет планируют принять на вооружение к 2028 году, до того, как достроят УДК на судоверфи «Залив».

В сентябре 2020 года гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что опытный образец новейшего вертолета для ВМФ России «Минога» будет создан через пять лет. Новый вертолет предназначен «для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах» и призван заменить противолодочные машины семейства Ка-27/Ка-29