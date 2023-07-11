S7 Group начала разработку учебно-тренировочного самолета

Российская частная авиационно-космическая группа S7 Group разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования, рассказал «Известиям» акционер S7 Group Владислав Филев.

«В Торбеево продолжаем инженерные работы по проекту легкого самолета. Сейчас мы решили создавать учебно-тренировочный борт для первоначальной подготовки авиационных кадров в стране», — сообщил Филев.

Самолет рассчитан на четыре места и предназначен для первоначального обучения пилотов. Борт будет композитным, двигатель для него также разработает собственное КБ S7 в Рыбинске. Сегодня летные училища используют в основном западную технику, которая на 50% неисправна. Первый, пока нелетный, прототип планера планируется представить через два месяца, сообщили в компании.

О необходимости разработать в России новый учебный самолет заявляли ранее власти. Росавиация сформировала свои предложения в техническое задание для Минпромторга на разработку такого воздушного судна. Как пояснил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев, имеющийся в распоряжении летных училищ парк иностранных самолетов на 50% неисправен. Речь шла о Diamond DA40/DA42, Cessna 172, L-410.

«Основная проблема — это двигатели, и решения данной проблемы не просматривается», — сказал Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ в конце апреля.

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