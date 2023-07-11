Российские ученые научились программировать гибель раковых клеток

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского национального исследовательского медицинского университете им. Н.И. Пирогова Минздрава России разработали новаторский подход к терапии злокачественных новообразований.

В основе разработки — использование наночастиц, которые чувствительны к специфическому балансу окисленных и восстановленных веществ внутри злокачественной клетки. Это позволит лекарственным препаратам адресно проникать в больные клетки и вызывать ферроптоз — регулируемую гибель клеток.

«Предложенные композиции представляют собой частицы оксида железа, покрытые полимерной оболочкой. В ее состав входят соединения, которые включают два атома серы (дисульфиды)», — рассказал «Известиям» соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории «Многофункциональные магнитные наноматериалы» НИТУ МИСИС Тимур Низамов.

По словам ученого, оболочка наноструктуры вскрывается внутри раковой клетки. После ее разрушения высвобождаются находящиеся внутри атомы железа (Fe3+). Совместно с дисульфидами они взаимно усиливают друг друга и истощают запасы восстановительного фермента — глутатиона. Это провоцирует окислительный стресс в раковой клетке. В результате она погибает.

Эксперты высоко оценили перспективы нового подхода, отметив его преимущество в объединении концепции адресной доставки лекарственных препаратов, восприимчивости веществ к окислительно-восстановительному потенциалу злокачественных образований и направленного воздействия действующих веществ.

Исследование ученых поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований и грантом НИТУ МИСИС, выигранным по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

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