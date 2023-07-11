Владимира Квардакова назначили новым председателем совета РЦНИ

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Владимир Квардаков назначен председателем совета Российского центра научной информации (РЦНИ, ранее — Российский фонд фундаментальных исследований, РФФИ). Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано в понедельник, 10 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначение Квардакова на должность сроком на пять лет подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. При этом от обязанностей председателя был освобожден вице-президент РАН Владислав Панченко.

Владимир Квардаков — выпускник Московского физико-технического института (МФТИ), доктор физико-математических наук, с 2008 года — член-корреспондент РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий. Ранее в РЦНИ занимал должность заместителя председателя совета.

Ранее, 29 марта, президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что РАН возвращает себе утраченные функции научного руководства, которые имела в СССР. Переход под ее научно-методическое руководство Курчатовского института, который произошел по инициативе центра 27 марта, — пример этого.

20 сентября минувшего года сообщалось о том, что академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук. Для участия в голосовании регистрировались 1070 членов РАН при необходимом кворуме в 1005 человек. Для победы нужно было набрать большинство голосов.